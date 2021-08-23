Şüpheli araçtan 50 kaçak göçmen çıktı

Kocaeli’de TEM Otoyolu'nda polis tarafından durdurulan bir araçta bulunan 50 kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta inceleme yapan ekipleri, araç içerisinde bulunan 50 göçmeni yakaladı.

İKİ KİŞİ YAKALANDI

Olayla ilgili araç sürücüsü ve organizatör olduğu tespit edilen iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 50 düzensiz göçmen işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi’ne götürüldü.