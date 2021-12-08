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Şüpheli ölüm: Cami tuvaletinde bulundu

Şüpheli ölüm: Cami tuvaletinde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Elazığ’da bir şahıs, cami tuvaletinde kafasından vurulmuş halde bulundu.

Olay, merkez İzzetpaşa Mahallesi’nde bulunan İzzetpaşa Camii’nin tuvaletinde meydana geldi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Edinilen bilgiye göre, tuvaletten silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Faruk Kalçık’ın (32) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından Kalçık’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

Etiketler cami tuvalet ölüm
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