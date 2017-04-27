Suriye'den Şanlıurfa'ya havanlı saldırı !

DHA'nın haberine göre Akçakale’ye komşu Telabyad ile Kobani arasında bulunan ve terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu YPG’nin kontrolündeki bölgeden, saat 16.30 sıralarında Bilece Mahallesi’nde bulunan Tekçe Hudut Karakolu sorumluluk sahasındaki sınır hattında konuşlu tankın bulunduğu alana havan atışı yapıldı. Tanka isabet almazken YPG’li teröristler bu kez sınır hattındaki mevzilere, uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Sınırda görevli askerler tarafından anında karşılık verildi ve çatışma çıktı. Bu sırada top atışlarıyla da havan atılan bölge ateş altına alındı. Kısa süren çatışmada 3 YPG’li öldürüldü.

Olayın ardından sınır hattına takviye görevliler sevk edilerek güvenlik önlemleri arttırıldı.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

AA'nın haberine göre Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinden terör örgütü mensuplarınca Akçakale ilçesine bağlı Tekçe Hudut Karakoluna 2 havan mermisiyle saldırı düzenlendi. Bunun üzerine sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerince bölgedeki terör hedeflerine angajman kuralları çerçevesinde misliyle karşılık verdi. Bu arada bölgeye çok sayıda askeri araç ve personel sevk edildi.

Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya ile Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan ve askeri yetkililer bölgeye giderek incelemede bulundu.

Vali Güngör Azim Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hudut karakoluna terör örgütü mensuplarınca havan mermisi atıldığını bildirdi.



Teröristlere gerekli karşılığın verildiğini ifade eden Tuna, ilk bilgilere göre saldırı sırasında can kaybı yaşanmadığını kaydetti.