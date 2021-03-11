  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 terörist yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 terörist yakalandı

Mardin hudut hattından Türkiye'ye girmeye çalışan, 2 DEAŞ'lı terörist "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Yakalanan A.S.A'nın 2017'de Suriye'nin Hama kampında 1 ay süre ile silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, daha sonra Rakka ve Deyrizor bölgesinde terör örgütünde savaşçı olarak görev aldığı, M.İ.İ'nin ise 2016'da terör örgütüne katıldığı, Deyrizor bölgesinde 6 ay sağlık ve ideolojik eğitim aldığı daha sonra aynı bölgedeki hastanelerde örgüt içinde 2 yıl sağlıkçı olarak görev yaptığı tespit edildi.

İKİSİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S.A. ve M.İ.İ. "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Ülkeye girmeye çalışan diğer kişi de sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalanan 13 kişi jandarmadaki işlemleri tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

Etiketler tutuklama terör terörist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mervenur Polat'ın cansız bedenini taşıyan ''kurye'' konuştu
Müge Anlı'da Palu Ailesi'ni aratmayan olay! ''Eniştem ormanda tecavüz etti''
97 yıl sonra öğrendiler! Gazi dededen piyango gibi miras
Onun adı: Süper Antikorlu Adam! Koronavirüs ona zarar veremiyor!
Mohamed için sürpriz talip
Bakan Koca: ''Maskesiz günler yakında''
Akşener yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı
İşte Mars'tan gelen yüksek kaliteli ses kaydı!
Yetişkin film yıldızından şaşırtan itiraf
Çıkma teklif edenler gerçeği öğrenince özür dilemek zorunda kalıyor!