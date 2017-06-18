Suriyeli çocuklara 5 lira verip...

Dün saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Bakraçlı Sokak'taki bir ait evde meydana gelen olayda iki çocuk camı kırarak girdikleri evden 2 küçük tüp, 5 su bataryası, su saati, çaydanlık, çekiç, güğüm ve anteni çalarak kaçtı.

Cam kırıklarının sesi üzerine dışarı çıkanlar hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. Sevk edilen ekipler çevredekilerden aldıkları bilgiler doğrultusunda olayı yaşları küçük 2 çocuğun yaptığı yaşı büyük bir kişinin de olay hızla kaçtığı belirledi. Güven timlerine bağlı ekipler çevrede yaptığı incelemede olayı Suriye uyruklu 10 yaşındaki V.E.H.E.K. ile 11 yaşındaki A.A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler 2 şüpheliyi olay yeri yakınlarında yakaladı.

Çocuklar polise verdiği bilgide Gazi Y. isimli kişinin kendilerine hırsızlık yapmalarını için 5 lira verdiğini, daha sonra kendilerine evi göstererek hırsızlık yapmalarını istediğini söyledi. Bu bilgiler doğrultsunda çalışma başlatan polis, Gazi Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Y., polise verdiği ifadesinde, "Çocuklar eski komşularımdır. Bana malzeme getirdiler bende 5 lira karşılığında onlardan aldım. Olay saatinde hırsızlığın meydana geldiği bölgeyede bir yakınımı görmek için gittim" dediği belirtildi.

Çalınan malzemeler ele geçirilirken, Suriyeli 2 çocuk Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gazi Y., polis merkezindeki işlemlernin ardından bugün adliyeye sevk edilecek.