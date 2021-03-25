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Suriyeli hamile genç kadın yol kenarında cansız halde bulundu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde hamile olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Suriye uyruklu İslim A. bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Aralarında çıkan tartışma sonucu ablasını öldürdüğü öne sürülen kardeşi B.A. (19) gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Yalak Mahallesi yakınındaki bir kanaletin yanında meydana geldi. Yol kenarındaki tarlada çalışan işçiler bir kadının kanlar içerisinde yerde hareketsiz yattığını görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri cesedin, Suriye uyruklu İslim A.’ya ait olduğunu tespit etti. Ayrıca cesedin yanında bıçak bulundu.

Hamile olduğu belirlenen İslim A.’nın, çıkan tartışma sonucu kardeşi B.A. tarafından bıçaklandığı öne sürüldü. B.A. gözaltına alınırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler ceyhan adana suriyeli hamile genç kadın cinayet hamile kadın
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