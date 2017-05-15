Suriyeli iki aile kavga etti: 7 yaralı

Konya’da iki Suriyeli aile arasında çıkan kavgada 3’ü ağır 7 kişi yaralandı. Pala diye tabir edilen bıçak, sopa ve taş kullanılan kavgayı polis havaya ateş açarak durdurabildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Şükran Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki Suriyeli ailenin kadınları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgaya erkekler dahil oldu. Kavgada pala diye tabir edilen bıçak, sopa ve taşlar kullanıldı. İhbar üzerine mahalleye gelen polis kavgayı ayırabilmek için havaya ateş açtı. Kavgada yaralanan 3’ü ağır 7 kişi ambulanslarla kentteki çeşitle hastanelere kaldırıldı. Polis olaya karıştığı öne sürülen 2 Suriyeli şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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