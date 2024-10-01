Suriyeli kadın işçinin feci ölümü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir fabrikada Suriye uyruklu kadın işçi, boynunu tavuk yemi üretim makinesine kaptırarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Köseli Mahallesi'nde bulunan bir tavuk yemi üretim fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Suriye uyruklu H.E.A., tavuk yemi üretim makinesine boyunu kaptırdı. Durumu gören eşi, H.’yi aracıyla Bismil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan H., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. H.’nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA