Suriyelilerden küçük çocuğa kezzaplı saldırı

Konya'da bir çocuk, kendisinden para isteyen Suriyelilerin kezzaplı saldırısına uğradı. Çocuğun görüntüsü sosyal medyada paylaşılınca tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sosyal medyada bir video hızla yayıldı, ortalık adeta ayağa kalktı.

İddialara göre Konya’da Suriyeli bir grup, parkta oynayan küçük çocuğun yanına gitti ve 20 lira istedi.

Çocuğun parayı vermeyi reddetmesi üzerine Suriyeli gruptan bir kişi, çocuğun ensesine ve yüzüne kezzap attı.

1,5 ay önce yaşandı

Yaralanan çocuğun ailesi de hemen şikayetçi oldu.

Şikayeti duyan Suriyeli grubun, bu kez çocuğun ailesini kezzapla tehdit ettiği öne sürüldü.

Yaklaşık 1,5 ay önce meydana gelen olayda Suriyelilerin yakalandığı ve yargılama sürecinin başladığı belirtildi.

“Ülkemde mülteci istemiyorum”

Çocuğun kayda alınan görüntüsü sosyal medyada paylaşılınca, “#ülkemdemülteciistemiyorum” etiketi gündeme girdi ve binlerce yorum yapıldı.

Ümit Özdağ: Türk düşmanı Suriyeli yalakaları

Görüntüyü ilk paylaşan isimlerden biri de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu.

Özdağ, paylaşımına ise şu notu düştü:

“Şimdi çocuğun babası ile konuştum. Olay 45 gün önce olmuş. Suçlu Suriyeliler yakalanmış, yargı süreci başlamış. 1 yabancının başına bir şey gelince Zafer Partisi kışkırttı diyenlere sorum şu: Bu çocuğun yüzüne 20 TL için kezzap dökenleri kim kışkırttı? Türk düşmanı Suriyeli yalakaları.”

“Ülkemizdeki mültecilerin misafirliği bitmiştir”

Bir başka tanıdık isim Mustafa Sandal’dı.

Aynı görüntü üzerinden tepkisini veren Sandal, “Suriyeliler 1,5 ay önce Konya'da kendisinden istediği 20 lirayı vermeyen bu yavrumuzun yüzüne kezzap atmış! Birçok basın organı bu haberi nedense (!) görmek istememiş, ben duyurmuş olayım. Yineliyorum; ülkemizdeki mültecilerin misafirliği bitmiştir. Hadi artık herkes kendi evine! Bu olayın başka sonucu olmayacak mutlaka geldiğiniz gibi gideceksiniz!” dedi.