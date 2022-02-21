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Suriyelileri silah zoruyla kaçırıp kabusu yaşattılar

Suriyelileri silah zoruyla kaçırıp kabusu yaşattılar

Van'da 5 saldırgan tarafından silah zoruyla kaçırılarak, gasp edilen Suriyeli olduğu tespit edilen 2 kişi Jandarma'nın operasyonuyla kurtarıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde bir grup, Suriye uyruklu 2 kişiyi kaçırıp, görüntülerini çekerek ailelerine gönderip fidye istedi. Ailelerin ihbarı üzerine jandarma çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Başkale ilçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, yapılan çalışmayla şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

 Düzenlenen operasyonla 2 Suriyeli kurtarıldı. Onları silah zoruyla alıkoyup, para ve değerli eşyalarını alan, tehdit edip yaralayan K.O., F.A., F.B., E.A. ve S.Ç. ise gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler suriyeli gasp silah silah zoruyla kaçırılma
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