Suriyelilerin evinde yasak aşk cinayeti, Suriye'ye kaçarken yakalandı

Gaziantep'te yaşanan korkunç cinayet kan dondurdu. Suriye uyruklu bir kişi kendisi gibi Suriyeli olan kayınbiraderini boğazını keserek katletti. Cinayetin ardından Suriye'ye kaçmak isteyen katil zanlısı sınırda yakalandı.

Gaziantep’te meydana gelen olay, Mavikent Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu M.E.M., kayınbiraderi Hassan E.M.’nin evine gitti. Burada çıkan tartışma sırasında M.E.M., E.M.’yi bıçakla boğazını keserek öldürdü. Olaydan sonra motosikletine binip kaçan M.E.M.’nin yakalanması için jandarma çalışma başlattı. Kilis girişinde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde durdurulan M.E.M., kıyafetindeki kan lekesi fark edilince gözaltına alındı. Yapılan araştırmada cinayetten arandığı belirlenen M.E.M.’nin Suriye’ye gitmeye çalıştığı saptandı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden şüpheli, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Hasan E.M.’nin cenazesi ise otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından öldürülen Hasan E.M.’nin eşi D.M. (22) de gözaltına alındı. M.E.M. ile D.M.’nin ilişki yaşadığı, tartışmanın da bu nedenle çıktığı öne sürüldü. İki şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. DHA