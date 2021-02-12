Suriyelilerin kaçak düğününe polis baskını

Merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Kayak Sokak’taki 4 katlı bir apartmanda yaşayanlar, dün akşam polisi arayarak, 2’nci kattaki daireden gelen gürültüden şikayetçi olduklarını bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, karşılarında gelin ve damadı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Evde düğün yapıldığını belirleyen polis ekeipleri, damadın anne babası olan ev sahipleri M.K. ve S.F. ile damat Ö.M. ve gelin M.F.’ye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için toplam 12 bin 600 lira ceza uyguladı.