Suriyelilerin Türk eczacıya ''kılıçla'' saldırdığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep’te Suriyeli bir grubun Türk eczacıya kılıçlarla saldırdığını duyurdu. Sosyal medya hesabından olay anını paylaşan Özdağ, “Gaziantep’te Türk eczacıya saldırı sırasında ve sonrasında olanları ilk kez göreceksiniz.” dedi.

Gaziantep’te Suriyeli bir grup çıkan tartışma üzerine Türk eczacının dükkanını kılıçlarla bastı. Yaşanan arbedede eczacının parmağı kesilirken eczacının abisi Zafer Partisi Gaziantep İl Başkanlığı’na giderek yardım istedi.

Olayı sosyal medya hesabından paylaşan Özdağ, “Gaziantep’te Türk eczacıya saldırı sırasında ve sonrasında olanları ilk kez göreceksiniz. Gaziantep Valisi ve Emniyet Müdürünün de olayın üstünü kapatma yaklaşımını izleyeceksiniz.” notunu kaydetti.

“RESMEN ÖLDÜRMEYE GELİYORLAR”

Eczacının abisi Zafer Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Pamuk’a yaşananları şöyle anlattı:

“Kliniğin önüne geliyor Suriyeliler, arabayı park ediyor. Kardeşim de ‘arabayı biraz çekin’ diyor. Ben eşya getirmiştim onları indirecektim. ‘Tamam’ deyip gidiyorlar. Aradan 15 dakika geçiyor arabayı çekmiyorlar. Kardeşim tekrar söylüyor. Bu sefer kaba dayılık yapıp birbirlerine giriyorlar. Suriyeliler gidiyor. Aradan 5 dakika geçmeden ellerinde kılıçlarla 15-20 Suriyeli bir adamın üstüne öldürmeye geliyorlar resmen. Kılıcı boynuna doğru çekiyorlar, kardeşimin elinde sandalye olduğu için boyna gelmiyor. Tekrar kılıcı attıklarında kardeşimin parmağına geliyor, sinirleri falan kesiliyor.”

Gaziantep’te Türk eczacıya saldırı sırasında ve sonrasında olanları ilk kez göreceksiniz.

Gaziantep Valisi ve Emniyet Müdürünün de olayın üstünü kapatma yaklaşımını izleyeceksiniz.



Türk Milleti korkma! Zafer Partisi var pic.twitter.com/XfLftIceDj — Ümit Özdağ (@umitozdag) September 13, 2022

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gaziantep'te, 'park' meselesinden çıkan ve diş teknisyeni Hamit Yıldız'ın (39) bıçaklandığı kavgaya ilişkin 3'ü Suriye uyruklu 5 kişi, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Eyüpoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli grup, ağız ve diş sağlığı kliniği önüne otomobil park etti. Dışarı çıkan çalışanlar, gruptan araçlarını çekmelerini istedi. Çıkan tartışma, kavgaya dönüşünce diş teknisyeni Hamit Yıldız, bıçakla yaralandı.

İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Klinik sahiplerinin yakınları ise otomobile hasar verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişinin kimliğini tespit etti. 3'ü Suriye uyruklu M.T., A.T. ve A.T. ile kavgaya karıştıkları belirlenen A.T., Z.C. de yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği'nce de sosyal medyada Hamit Yıldız'ın kolunun koptuğu yönündeki paylaşımlarla ilgili açıklama yapıldı. Yıldız'ın, 3 Suriye uyruklu tarafından kesici aletle sağ el kısmından hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

''Bazı sosyal medya mecralarında ve basında ilimizde Suriyeli bir sığınmacının tartıştığı bir Türk eczacının kolunu satırla vurarak kopardığına dair iddialar yer alması üzerine açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. 12.09.2022 tarihinde (bugün) saat 15.00 sıralarında Şahinbey ilçesinde bir diş polikliniği önünde aynı binada oturan kişiler arasında binanın park alanı nedeniyle tartışma yaşanmıştır. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde diş teknisyeni olan bir vatandaş, kimlikleri tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüpheli tarafından kesici aletle sağ el kısmından hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır. Yaralanan hemşehrimiz evde istirahat etmektedir ve Valimiz tarafından telefonla aranarak olay hakkında bilgi alınmış, İlçe Kaymakamı tarafından evinde ziyaret edilmiştir. Tedavi süreci Valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Adli süreç devam etmektedir."