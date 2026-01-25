Sürücüsüz tır bir anda hareket etmeye başlayıp yol üstündeki araçları ezip geçti

İstanbul'da park halindeyken freni boşalan tır 5 araca çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Başak Mahallesi Gülbahçe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan tırın henüz bilinmeyen bir nedenle freni boşaldı.

Kontrolden çıkan tır, önce kaldırıma çıktı ardından sokak üzerinde park halindeki araçlara çarptı.

Kazada tır ile birlikte 6 araçta hasar oluşurken, 2 araç kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler sokakta güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza anında sokak üzerindeki iş yerinde bulunan Ali Güven, "Ofimisimizde otururken bir ses geldi. Dışarı çıkıp baktığımızda tırın freni patlamıştı içerisinde şoför yoktu.

Kaldırıma vurduktan sonra arabalara yöneldi. Kazada 6 araç hasar aldı tırla birlikte" dedi.

İHA