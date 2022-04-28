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''Sürüngen'' hırsızlar güvenlik kamerasında

Bursa’da cep telefonu mağazasının kepenklerini kırarak içeriye sürünerek giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kayıhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cep telefonu mağazasına sabaha karşı saat 05.00 sıralarında gelen üç hırsız dükkanın kepenklerini kırarak kaldırmaya çalıştı. Kepengi kaldırmakta zorlanan hırsızlar içeriye girmek için çareyi sürünmekte buldu. Hırsızlardan biri kepengi kaldırırken, diğeri sürünerek içeriye girdi. Hırsızlar girdikleri dükkandan piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan cep telefonu, tablet ve aksesuar çaldı. O anlar ise işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay sabahı dükkana gelen işyeri sahibi ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler olay yerindeki incelemelerin ardından sürüngen hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler sürüngen hırsız hırsızlık
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