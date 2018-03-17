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  4. 17 Mart 2018 17:40

Süt tankeri kafeye daldı: Yaralılar var

Çanakkale'nin Çan ilçesinde kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen süt yüklü tanker, iki araca çarptıktan sonra bir kafeye girdi. Kazada, 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.

Süt tankeri kafeye daldı: Yaralılar var
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Kaza, Çan ilçesi Tepeköy kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta kırmızı ışıkta geçen Ertan Arıca (48) yönetimindeki 33 AVB 21 plakalı süt yüklü tanker, yeşil ışıkta geçen 16 EFR 98 plakalı hafif ticari araç ile 17 YG 309 plakalı otomobile çarptı. Tanker, ardından yol kenarındaki kafeye girdi. Kazada, sürücü ve kafede bulunan 7 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerinde 112 Acil ambulansları ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri de olası bir yangın ihtimaline karşı müdahalede bulundu. Yaralılar, tanker sürücüsü Ertan Arıca ile kafede bulunan Semiha Karadeniz (46), Kaan Karadeniz (22), Gülşah Yıldız (18), Nusret Açıkgöz (40), Adem Orta (29), Murat Demirci (26) ve Ogün Toy (46) ilk müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kaan Karadeniz buradaki müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

DHA

kaza , çanakkale
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