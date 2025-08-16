  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Takip edip evine girdiği kız çocuğunu taciz etti; mahalleli linç ediyordu

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı, mahalleli linç ediyordu

Taciz iddiası ortalığı karıştırdı, mahalleli linç ediyordu
Güncelleme:

Ankara'da 12 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli mahalleli tarafından darbedildi. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, çocuk ve ailesi şikayetçi oldu.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Çankaya ilçesinde meydana geldi. Şüpheli M.K., iddiaya göre; halası A.S.'nin yanında kalan 12 yaşındaki kız çocuğunu, marketten eve giderken takip etti. Şüpheli, apartman girişinde çocuğa tacizde bulunmaya kalkıştı. Çocuk koşarak eve kaçarken, M.K. de peşinden koştu. Eve kadar girdiği ileri sürülen M.K., A.S. tarafından dışarı çıkarıldı. Durumu fark eden A.S.'nin komşuları ve mahalleli, şüpheliye tepki gösterdi. Mahalleli, tepki üzerine kaçmaya çalışan M.K.'yi parkta yakalayıp darbetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi M.K.'yi kalabalığın arasından alıp, adrese çağrılan ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayın ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülen çocuk ve ailesi şüpheliden şikayetçi oldu.

Hala A.S., polis merkezindeki ifadesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yeğenimi takip ediyor. Onunla birlikte binaya giriyor. Binanın içerisinde kolunu falan okşamış. Sonra kulağına bir şeyler söylemiş. Ne söylediği belli değil. Yeğenim de korkarak eve geliyor, arka arkaya zile basıyor. Kapıyı açtım, şahıs bana direkt, 'Korkma korkma' yaptı. Ben de 'Kimsin sen, ne işin var burada' dedim. Yeğenimi içeri alırken, bu da evin içine girdi. 'Çık dışarı' diyorum, çıkmıyor. Benim içeride yatan daha 1 aylık bebeğim var. Allah'tan bebeğim kucağımda değildi. 'Çık' diyorum çıkmıyor, en sonunda çığlık attım. Sonrasında kolundan, omuzlarından tuttuğum gibi bunu kapı dışarı attım. 'Gitti mi, gitmedi mi' diye bakmak için balkona çıktım. Bakarken binanın altına geldi. Oradan küfrediyor, el hareketleri yapıyor. Hemen polisi aradım" diye konuştu.

DHA

text-ad
Etiketler kız çocuğu ankara 12 yaşındaki kız çocuğu linç darp linç girişimi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ensesine saplanmış bıçakla soluğu hastanenin acil servisinde aldı! Ensesine saplanmış bıçakla soluğu hastanenin acil servisinde aldı! 20 yaşındaki cani, eşinin 16 yaşındaki eski nişanlısını öldürdü 20 yaşındaki cani, eşinin 16 yaşındaki eski nişanlısını öldürdü Ünlü deprem uzmanı 3 fay hattını işaret ederek ''bir şehrin kaderi bu 3 faya bağlı'' dedi Ünlü deprem uzmanı 3 fay hattını işaret ederek ''bir şehrin kaderi bu 3 faya bağlı'' dedi WhatsApp dinlenebiliyor mu? sorusunun yanıtı herkesi şoke etti! WhatsApp dinlenebiliyor mu? sorusunun yanıtı herkesi şoke etti! Survivor'un sevilen yarışmacısı evlendi... Yaz dizisi tadında görüntüler mest etti! Survivor'un sevilen yarışmacısı evlendi... Yaz dizisi tadında görüntüler mest etti! Toplu ulaşım zamlandı, aktarma ve Halk Taşıt uygulaması kaldırıldı Toplu ulaşım zamlandı, aktarma ve Halk Taşıt uygulaması kaldırıldı İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak mahkemelik oldu İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak mahkemelik oldu Öldüresiye darp edilen kadın mahkemede kendini evire çevire döven erkekleri affetti! Öldüresiye darp edilen kadın mahkemede kendini evire çevire döven erkekleri affetti! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama: 15 milyon kişiye SMS gönderilecek! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama: 15 milyon kişiye SMS gönderilecek! TSK'da YAŞ kararları sonrası olay iddia: ''Orgeneral emeklilik dilekçesi verdi!'' TSK'da YAŞ kararları sonrası olay iddia: ''Orgeneral emeklilik dilekçesi verdi!''
Değişimi de taciz itirafı da olay olmuştu... Takipçisine verdiği yanıt dikkat çekti... Değişimi de taciz itirafı da olay olmuştu... Takipçisine verdiği yanıt dikkat çekti... Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur teğmen oldu AK Partili isimden AK Partililere dikkat çeken Erdoğan uyarısı: ''Vitrin süsü mü ?'' AK Partili isimden AK Partililere dikkat çeken Erdoğan uyarısı: ''Vitrin süsü mü ?'' 6,1 büyüklüğündeki depremin Balıkesir'deki hasar bilançosu belli oldu 6,1 büyüklüğündeki depremin Balıkesir'deki hasar bilançosu belli oldu Transfer yasağı kalkan Süper Lig'in flaş ekibinin 10 transferinin tamamı yabancı Transfer yasağı kalkan Süper Lig'in flaş ekibinin 10 transferinin tamamı yabancı ''Cushing Sendromu''na yakalanan Türkan Şoray'ın sağlık durumunu kızı Yağmur Ünal açıkladı ''Cushing Sendromu''na yakalanan Türkan Şoray'ın sağlık durumunu kızı Yağmur Ünal açıkladı AK Partili eski milletvekili hayatını kaybetti, 1 kişi gözaltında! AK Partili eski milletvekili hayatını kaybetti, 1 kişi gözaltında! CHP'den AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğini bozdu CHP'den AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğini bozdu İBB'den tarihi yarımada için tarihi adım: Araç trafiği azaltılacak, yollar yayaların olacak! İBB'den tarihi yarımada için tarihi adım: Araç trafiği azaltılacak, yollar yayaların olacak! Survivor adasını sessiz sedasız terk eden Hikmet Tuğsuz bakın nereden çıktı Survivor adasını sessiz sedasız terk eden Hikmet Tuğsuz bakın nereden çıktı