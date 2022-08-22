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Taciz iddiasıyla taksi şoförüne linç girişimi

Taciz iddiasıyla taksi şoförüne linç girişimi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde genç bir kızı taciz ettiği iddia edilen taksi şoförü darp edildi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki bir taksi durağında ticari taksi şoförlüğü yapan M.Z. (57), iddialara göre 18 yaşındaki bir genç kıza uzun bir süredir rahatsız edici ve cinsel içerikli mesajlar atması sebebiyle genç kızın ağabeyi tarafından çalıştığı taksi durağında darp edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerine genç kıza atılan mesajlar gösterildi. Genç kızın ağabeyi, ticari taksi şoförü M.Z. hakkında şikayetçi olduklarını ifade etti. Polis ekipleri, şikayet üzerine taksi şoförünün ifadesini aldı.

Olay, mahkemeye intikal etti.

İHA

Etiketler balıkesir taciz
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