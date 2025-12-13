''Taciz listesi'' skandalı okul müdürünü koltuğundan etti
Taciz ve şiddet iddialarıyla gündeme gelen İstanbul Erkek Lisesi'nin müdürü Y.A.'nın görevden alındığı öğrenildi.
Türkiye'nin köklü okullarından biri olan İstanbul Erkek Lisesi'nde 9. sınıf öğrencilerinin bazı kız öğrenciler hakkında cinsel saldırı ve taciz ifadeleri içeren "507 maddelik bir liste" hazırladığı iddia edilmişti.
Olayın ortaya çıkmasının ardından 11. sınıf öğrencilerinin, listeyi hazırladığı öne sürülen öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürüldü.
Söz konusu öğrencilerden altısının Ankara Fen Lisesi’ne, birinin ise Adana Fen Lisesi’ne nakledildiği öğrenildi.
Yaşananlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, yaklaşık bir yıldır okul müdürlüğü görevini yürüten Y.A. açığa alındı.
Sözcü
