Taciz sanığı baba 24 gün sonra serbest bırakıldı

Diyarbakır Lice'de 20 yaşındaki kızının, kendisine ve ablalarına cinsel tacizde bulunmakla suçladığı baba M.İ., 24 gün tutuklu kaldıktan sonra, diğer kızlarının iddiaları doğrulamaması nedeniyle serbest kaldı. Bir başka çocuğu tarafından geçmişte de şikayet edilerek yargılandığı ortaya çıkan M.İ.'ye 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken babasından şikayetçi olan K.İ. ise koruma altına alınarak, devlet yurduna yerleştirildi.



Lice ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan K.İ., geçen yıl 9 Ekim'de polise başvurarak, öz babası olan M.İ.'nin geçmişten beri kendisine ve kardeşlerine cinsel tacizde bulunduğunu ve bir kez kendisine tecavüz etmeye kalkıştığını anlattı. Genç kızın ifadesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı, şüpheli baba M.İ., 2 gün gözaltında kaldıktan sonra, 11 Ekim 2017'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şikayetin ardından Aile ve Sosyal Politakalar Bakanlığı tarafından koruma altına alınan mağdur K.İ., yeri gizli tutulan bir yurda yerleştirildi. Savcılık ifadesinde babasının sürekli kendisini taciz ettiğini kaydeden K.İ., "Bana tecavüz etmeye bile yeltendi. İzin vermedim. Evde kimsenin olmadığı zamanlarda beni taciz ediyordu. Aynı şeyleri ablalarıma karşı da yapıyordu. Küçük kardeşimi de taciz ettiğine şahit oldum. Bu yaşananları kardeşlerim de biliyor. Babamdan şikayetçiyim" dedi.

'Baba şefkati ile öptüm'

İfadesinde mağdur kızı ile aynı evde kaldığını belirtip, suçlamaları kabul etmeyen baba M.İ., "Zaman zaman baba şefkati ile kızımı öpüyordum. Ancak, cinsel amaçlı bir eylemim olmadı. 7-8 yıl önce de E.İ. isimli kızım aynı şekilde hakkımda şikayetçi oldu. Ancak yargılama sonucunda beraat ettim" dedi.

24 gün sonra serbest bırakıldı

Babalarının tutuklanması üzerine savcılığa giderek ifade veren ailenin diğer bireyleri, K.İ.'nin ifadesinde bahsettiği olayların yaşanmadığını söyledi. Aile bireylerinin ifade vermesi üzerine şüpheli baba M.İ., 24 gün tutuklu kaldıktan sonra 3 Kasım 2017 günü Lice Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

10 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Soruşturmayı bir süre önce tamamlayan savcılık, şüpheli M.İ. hakkında 'kızına karşı basit cinsel saldırı' iddiasıyla 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, şüphelinin mağdura karşı cinsel saldırı eyleminde bulunduğunu belirten savcı, M.İ.'nin Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak, cezalandırılmasını istedi. Hazırlanan iddianame, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, yargılamanın kısa süre sonra başlayacağı öğrenildi.