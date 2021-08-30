  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Taciz şüphelisine sokak ortasında dayak

Taciz şüphelisine sokak ortasında dayak

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahsa, vatandaşlar sokak ortasında adeta meydan dayağı attı.

Dün gece gerçekleşen ilk olay, Kepez ilçesi Dokuma Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre mahallede yaşayan bir kadın, bir erkeğin kendisini taciz ettiği iddiası ile çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar ile adam arasında önce tartışma yaşandı sonra kavga çıktı. Çıkan kavgada vatandaşlar taciz olayına karıştığı iddia edilen erkeği yere yatırarak tekme tokat dövdü. Aldığı darbeler sonrası ayağa kalkan kişinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

 İKİ ARKADAŞ BİRBİRLERİNE TEKME TOKAT SALDIRDI
Diğer olay ise Yükseliş Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre araçları ile gelen iki arkadaş arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki arkadaş birbirlerine tekme tokat saldırdı. Diğer arkadaşları ise ayırmak istese de başarılı olamadı. Şahısların, arkadaşlarının araya girmesine rağmen kavga etmeye devam ettiği görüldü. Her iki olay da vatandaşların cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Etiketler taciz şüpheli dayak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Taliban sözcüsüyle röportaj yapan kadın gazetecinin akibeti beli oldu
Erdoğan Bayraktar: ''Benim dosyamda ne varsa A’dan Z’ye kadar doğrudur''
Şeyma Subaşı ile sevgilisi aşka geldi... Dudak dudağa paylaşımlar!
30 Ağustos töreninde Atatürk'ü unuttular
Altında Atatürk'ün imzası olan Büyük Zafer 99 yaşında! Kutlu olsun!
Pandemi krizi otomotivden sonra şimdi de motosikletleri vurdu
Atatürk'ün arşivden çıkan fotoğrafları
Büyükşen cinayetinde azmettiricinin ifadesi ortaya çıktı
Piyasaların ''tilkisi'' ünlü ekonomistten ''devalüasyon'' ve ''altın'' uyarısı
Genelkurmay Atatürk'ün renkli fotoğraflarını yayınladı