Taciz zanlısı öğretmenin görevine devam ettiği ortaya çıktı

Bundan 4 yıl önce 2 öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası alan ancak dava dosyası Yargıtay'da olan öğretmenin görevine devam ettiği ortaya çıktı.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir ilkokulun 3. sınıfındaki dört öğrenci, öğretmenleri Y.Ö.’nün (50) kendilerini taciz ettiğini belirterek aileleriyle birlikte şikâyetçi oldu. Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, 9 yaşındaki öğrenciler ifadelerinde öğretmenlerinin kendilerini nasıl taciz ettiğini anlattı. Bazı arkadaşları da şahit olarak ifade verdi. Öğretmen Y.Ö. önceki gün gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından da mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

BAŞKA BİR OKULA GÖNDERİLMİŞ

Hürriyet’in ulaştığı detaylara göre Y.Ö. 2016 yılında Samsun’un Canik ilçesinde başka bir ilkokulda görevliydi. Anaokulundan beri öğretmenliklerini yaptığı 8 ve 9 yaşlarındaki iki öğrencisi tarafından şikâyet edildi. Öğrenciler Y.Ö.’nün kendilerini bazen sınıfın arka sıralarında bazen de diğer öğrenciler beden eğitimi dersi için dışarıda olduğunda taciz etmişti. Mağdur öğrenciler, öğretmenlerinin kendilerini kitap okutmak bahanesiyle en arkadaki boş sıraya çağırdığını ve bu sırada diğer öğrencilere de “Siz önünüze dönün, kitabınızı okuyun” dediğini anlattı. Y.Ö., 6 Nisan 2016’da gözaltına alındı. 7 Nisan’da da tutuklandı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başladı. Bu süreçte de tahliye oldu. Tahliye olup görevine başladıktan bir süre sonra da Samsun İlkadım’daki başka bir ilkokulda görevlendirildi.

"DİZİMİN ÜZERİNE OTURARAK KİTAP OKURLAR"

2010 yılında da bir lise öğrencisini taciz etmek suçlamasıyla soruşturma geçirdiği ortaya çıkan sanık öğretmen savcılıktaki ifadesinde “17 yıllık öğretmenim. Bazen en arkadaki boş sırada öğrenciler dizimin üzerine oturarak kitap okurlar. Bu sırada kesinlikle kendilerine bir eylemde bulunmam. Bazen onlar bana sarıp yanağımdan öpüp kucaklarlar” diyerek kendini savundu. Mahkemede ise “Veliler bana iftira atıyor” diyerek suçlamaları kabul etmedi. Karar duruşması 21 Eylül 2017’de yapıldı. Mahkeme sanığın savunmalarına itibar etmedi. “Velilerin öğretmene iftira atmalarını gerektirecek bir durum yok” diyerek Y.Ö.’ye iki çocuğu sistematik olarak istismar etmek suçundan toplam 25 yıl ceza verdi.

ARADAN 4 YIL GEÇTİ

Y.Ö.’nün dosyası onanması için Yargıtay’a gönderildi. Ancak aradan 4 yıl geçmesine rağmen dosya onaydan dönmedi. Y.Ö. de bu sırada Samsun merkezindeki ilkokulda aktif öğretmenlik yapmaya devam etti. Son olarak da önceki gün hakkında yeni taciz iddiası ortaya çıktı ve tutuklandı.

YİNE TUTUKLANDI

2017 yılında iki çocuğu sistematik olarak istismar etmek suçundan 25 yıl ceza alan fakat dosyası tam 4 yıl boyunca Yargıtay’da bekleyen Y.Ö., başka bir okulda öğretmenlik yapmaya devam etti. Y.Ö., hakkında çıkan yeni taciz iddiaları sebebiyle önceki gün yeniden tutuklandı.

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