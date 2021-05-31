Taciz zanlısına kadın kıyafeti giydirip döve döve karakola teslim etti

Pendik'te yaşayan Ercan O. eşini bir süredir taciz ettiğini iddia ettiği kişiye kadın kıyafeti giydirip sopayla döve döve karakola götürdü.

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre; Metin T. isimli kişi, Tuğba O. isimli kadını evinin çevresine gelerek rahatsız etti.

RANDEVU AYARLATTI

Bunu öğrenen kadının kocası Ercan O. da kendince plan yaptı. Ercan O., plan doğrultusunda eşine Metin T.'yi arattırdı ve kendi evlerine randevu ayarlattı. Ercan O., eve gelen Metin T.'yi yakalayarak önce sopayla dövdü. Ardından Ercan O., Metin T.'ye sütyen ve etek giydirdi.

DÖVE DÖVE KARAKOLA GÖTÜRDÜ

Ercan O. daha sonra elindeki sopayla Metin T.'yi sokak ortasında döve döve karakola götürerek teslim etti. Polis Merkezi'nde Metin T. ve Ercan O. gözaltına alındı.



SERBEST BIRAKILDI

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Metin T. serbest bırakıldı. Metin T.'yi sopayla dövdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Ercan O. da sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.