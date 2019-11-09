Tacizci jinekoloğu kurtarmaya çalışan polislere soruşturma

‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ünlü jinekoloji profesörü Fecrialem S.’in ilk gözaltına alındığı sırada büyük bir skandal yaşandığı ortaya çıktı. Fecrialem S.’in cep telefonu ve bilgisayarını inceleyen polis memurlarının içerisindeki cinsel içerikli görüntüleri sildikleri anlaşıldı.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre Fecrialem S. hakkında yapılan yargılama sırasında ortaya çıkan skandal üzerine İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi silme işlemini gerçekleştirdiği iddia edilen polis memurları hakkında ‘Görevi kötüye kullanma’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyusunda bulundu.

Ünlü jinekoloji profesörü Fecrialem S.'in İstanbul Nişantaşı'nda bulunan özel muayenehanesinde iki kadın hastasına cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülmüştü. Bu suç kapsamında tutuklanan Fecrialem S. hakkında soruşturma başlatılmış, tutuklanan şüpheli hakkında tedavi için muayenehanesine gelen ve muayene sırasında beden ve ruh bakımından kendilerini savunamayacak durumda olan iki kadını, nüfuzu kötüye kullanarak cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Fecrialem S. geçtiğimiz günlerde 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Soruşturma aşamasında serbest bırakılan Fecrialem Fecrialem S., hüküm ile birlikte yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

'GÖRÜNTÜ YOK' DEDİLER

Tacizci Profesör Fecrialem S.'in ilk gözaltına alındığı sırada büyük bir skandal yaşandığı ortaya çıktı. Yargılama sırasında tespit edilen olaya göre, Fecrialem Fecrialem S.'in cep telefonu ve dizüstü bilgisayarında gözaltına alındıktan sonra polislerce inceleme yapıldı. Bu incelemede şüphelinin bu materyallerinde cinsel içerikli görüntü bulunmadığına ilişkin tutanak düzenlendi. Fakat mahkeme tarafından daha sonradan adli bilişim uzmanına yaptırılan bilirkişi incelemesinde şüphelinin gözaltında bulunduğu sırada söz konusu materyallerde silme işlemi yapıldığı tespit edildi.

O POLİSLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Bu işlemi dizüstü bilgisayarı ve cep telefonunda inceleme yapan polis memurlarının yaptığı şüphesi üzerine İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Yapılan suç duyurusunda, Kadın ve Aileye Karşı Şiddeti Önleme Bürosu Cumhuriyet Savcısı talimatını kasten yerine getirmeyen polis memurları hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçundan soruşturma yapılması ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi istendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mahkemenin suç duyurusu üzerine Fecrialem Fecrialem S.'in dizüstü bilgisayar ve cep telefonundan cinsel içerikli görüntü bulunmadığına yönelik tutanak düzenleyen polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı. Olayı İstanbul Memur Suçları Soruşturma Bürosu soruşturacak.