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  4. 18 Aralık 2018 18:24

Tacizcinin savunması hakimi sinirlendirdi

Kocaeli'de görülen cinsel taciz davasında sanığın savunması hakimi sinirlendirdi.

Tacizcinin savunması hakimi sinirlendirdi
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Kocaeli'nde görülen cinsel taciz davasında sanık A.A., "Mesajları yeğenim atmıştır" dedi. Hakim sanığın savunmasına tepki göstererek, "Hep de yeğeniniz atıyor zaten" dedi.

Olay Kocaeli'nin merkez İzmit ilçesinde haziran ayında meydana geldi. İddiaya göre özel bir güvenlik şirketinde güvenlik personeli olarak çalışan A.A., 14 yaşındaki N.O.'ya cinsel içerikli mesajlar attı. Kendisini sivil askeri personel olarak tanıtan A.A. bir süre sonra N.O. ile görüşme talebinde bulundu. N.O. durumu ailesine anlatarak mesajları babasına gösterdi. Baba S.O., karakola giderek A.A.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan A.A., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. A.A. hakkında Kocaeli 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "cinsel taciz" suçlamasıyla dava açıldı.

"YÜZLERCE KİŞİYE MESAJ ATIYORUM"

Habertürk'tan Caner Aktan'ın haberine göre; A.A. emniyetteki ifadesinde, "Ben aynı zamanda e-ticaret sitesi işletiyorum. Her gün yüzlerce sipariş geliyor ve ben de mesajla geri dönüş yapıyorum. Yüzlerce kişiye mesaj atıyorum. O kişiye de mesaj atmış olabilirim ama cinsel içerikli bir mesaj atmam söz konusu değildir" dedi.

"MESAJLARI YEĞENİM ATMIŞTIR"

Bugün görülen duruşmada sanık A.A. ve N.O.'nun avukatları hazır bulundu. Sanık A.A. duruşmada yaptığı savunmada mesajları kendisinin atmadığını ileri sürdü. A.A., "Olay tarihinde Eskişehir'den yeğenim misafir olarak gelmişti. Ben telefonumu ona vermiştim. Mesajları ben atmadım. Yeğenim atmıştır" dedi. Sanığın bu savunmasına hakim tepki göstererek "Hep de yeğeniniz atıyor zaten" dedi.

PEDAGOG EŞLİĞİNDE DİNLENECEK

N.O.'nun bir sonraki duruşma katılması ve pedagog eşliğinde ifadesinin alınmasına karar verildi.

taciz , yeğen , mesaj
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