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  4. 27 Mayıs 2019 12:50

Tacizciye linç girişimi ! Mahallenin elinden polis kurtardı

Adıyaman’da, ortaokul öğrencisi olan kız çocuğuna sözlü tacizde bulunan bir kişi, mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Kanlar içinde kalan şüpheliyi polis ekipleri zor kurtardı.

Tacizciye linç girişimi ! Mahallenin elinden polis kurtardı
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Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi eski Halep Caddesi üzerinde Abdullah Yusuf N., sokak ortasında 13 yaşındaki S.S’ye sözlü tacizde bulundu. Küçük kızın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen olay yerine koşarak kızı muhafaza altına alıp sözlü tacizde bulunan Abdullah Yusuf N’yi tekme tokat dövmeye başladı. Dakikalarca dayak yiyen şahıs kanlar içerisinde kalırken olay yerine gelen polis ekipleri şahsı mahallelinin elinden zor kurtardı. Polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınan şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sözlü tacize uğrayan kız çocuğu ise polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

dayak , adıyaman , taciz
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