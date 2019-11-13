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  4. 13 Kasım 2019 15:19

Tacizden kaçarken 10. kattan düşüp ölmüştü ! 3 yıl sonra yeni gelişme

Başakşehir'de 22 Mart 2016'da Gülay Bursalı'nın 10. kattan aşağı düşerek ölmesiyle ilgili soruşturmada, aranan bir şüpheli daha yakalandı.

Tacizden kaçarken 10. kattan düşüp ölmüştü ! 3 yıl sonra yeni gelişme
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Başakşehir'de üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Gülay Bursalı 2016 yılı Mart ayında, 10. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra harekete geçen polis, Gülay Bursalı'nın erkek arkadaşı Engin Ö.'yü gözaltına almıştı. Genç kıza tecavüz etmeye kalkarak intiharına neden oldukları iddia edilen günlük ev kiralayan C.İ. ile yanındaki kimliği tespit edilemeyen bir kişi ise aranmaya başlanmıştı. Engin Ö. Emniyetteki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. C.İ. ise olaydan sonra Ağrı'da yakalanarak İstanbul'a getirilmiş ve tutuklanmıştı. 

Olay sırasında firari üçüncü kişi olarak aranan Mehmet V.(23) , Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sırasında Aydın V. adına düzenlenmiş sahte kimlikle birlikte dün Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir kahvehanede yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin kasten öldürme suçundan arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mehmet V.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
 

DHA

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taciz , başakşehir
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