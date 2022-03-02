Tacizden tutuklanan okul müdürünü kamera görüntüleri kurtardı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde öğrencisine elle tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan okul müdürü, kamera kayıtları sayesinde serbest kaldı.

15 Şubat salı günü tacize uğradığını iddia eden 14 yaşındaki kız çocuğu durumu öğretmenine anlatması üzerine soruşturma başlatıldı. Ardından tutanak tutularak sağcılığa başvuruldu.

ŞİKAYET ÜZERİNE TUTUKLANDI

Savcı, hem okul müdürü M.Ş.'nin, hem de kız öğrencinin ifadelerini aldı. Öğrenci, okul müdürü M.Ş.'nin kendisine elle tacizde bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Savcının tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği okul müdürü M.Ş., öğrenciler ve tanık ifadeleri doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAMERA KAYITLARI SAYESİNDE SERBEST KALDI

Savcının talebiyle Alaplı Molabey Orta Okulundaki tüm kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından, savcılık talebiyle Ortaokul Müdürü M.Ş. tahliye edildi.

İHA