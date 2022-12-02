Tacize engel olurken öldürüldü

Afyonkarahisar'da, takip edildiklerini söyleyen 2 kız Engin T.'den yardım istedi. Tartıştığı kişiler tarafından boynundan bıçaklanan Engin T., hastanede hayatını kaybetti.

Kadınana Caddesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle tartışan Engin T. (36), kavgaya dönüşen olayda boynundan bıçaklandı. T., kanlar içinde yerde kalırken, ihbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı T., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Engin T.'ın sokakta tartıştığı kişiler tarafından boynundan bıçaklandıktan sonra götürüldüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kameraları ile görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen Serkan Ç. (19) ve yeğeni V.Ç.'yi (16) gözaltına aldı. İki şüphelinin polis merkezindeki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

KIZLARA YARDIM EDERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Engin T.'nin çalıştığı fırına gelen 2 kızın, 2 erkeğin kendilerini takip ettiğini söylediği ve yardım istediği iddia edildi. Kızların yardım talebi üzerine Engin T.'nin Serkan Ç. ve V.Ç.'yi uyardığı, daha sonra çıkan tartışmanın ardından iki kişi tarafından boynundan bıçaklandığı öne sürüldü.

Afyonkarahisar'ın Erkmen beldesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilen Engin T.'nin evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi

DHA