Tacize uğrayan banka müdürü konuştu: ''Peşini bırakmayacağım''

Kuşadası’nı ayağa kaldıran olay önceki gün sabah saat 09.00 sıralarında turistik iş yerleriyle ünlü Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı’nda meydana geldi. Otomobilini park edip, müdür olarak çalıştığı bankaya gitmek isteyen 40 yaşındaki Pelin Yarmacı, daha önce cinsel taciz suçundan sabıkası bulunan Serdar Günay'ın saldırısına uğrayıp, hem darp hem de taciz edildi. Kadının çığlıkları üzerine paniğe kapılan saldırgan olay yerinden kaçarken, taciz ve saldırı anları ise saniye saniye çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşananların ardından harekete geçen Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği tespit edilen sabıkalı Serdar Günay, aynı gece saklandığı evde yakalandı. Benzer suçlardan poliste 13 ayrı suç kaydı bulunan saldırgan, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, Söke Cezaevi'ne gönderildi.



Kuşadası’nı ayağa kaldıran saldırının ardından Kuşadası’ndaki kadın dernekleri eylem kararı alırken, saldırıya uğrayan, yüzünde ve boynunda morluklar oluşan kadın banka müdürü Pelin Yarmacı hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Evinde dinlenen Pelin Yarmacı, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Olay anını yaşayan ve konuşurken zaman zaman gözleri dolan Pelin Yarmacı, “Sabah aracımı park ettikten sonra her zaman gittiğim yoldan iş yerime gitmek için yürüdüğüm sırada arkamdan bir ses duydum. Birinin hızlı adımlarla bana yaklaştığını hissettim. Yüzümü döndüğüm anda Serdar Günay, eliyle ağzımı kapatıp, bana vurdu. Aynı zamanda taciz etti. Bu kişiyi kesinlikle tanımıyorum. Kendisinden şikayetçiyim. Bu saldırının sonuna kadar takipçisi olacağım ve peşini bırakmayacağım. Bu olayda en çok üzüldüğüm konu bana saldırı yapıldığı noktaya 20 metre mesafede bir simitçi vardı ve bana saldırı yapıldığını görmesine rağmen ne polisi aradı ne de saldırgana müdahale etti. Simitçinin bu tavrını da kınıyorum" dedi.

KADINLAR TACİZ EDİLİP DÖVÜLEN HEMCİNSLERİ İÇİN EYLEM YAPTI

Birbirini ardına olayı kınayan açıklamalar yapan kadın dernekleri Kuşadası Kadın Platformu adı altında bir araya gelerek eylemde bulundu. İnönü Bulvarı ile Sağlık Caddesi’nin kesiştiği Kaya Şavkay Meydanı’nda buluşan Kuşadası Kadın Platformu üyeleri ellerinde taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla kadına yönelik şiddeti kınadı. Kuşadası Kadın Platformu adına hazırlanan basın açıklamasını Orkide Erdem okudu. Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin artarak devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “İlçemizde bir kadın banka müdürü işine giderken güpegündüz saldırıya uğradı. Saldırıyı yapan daha önce cinsel saldırı suçundan hüküm giymiş ve infaz yasasıyla toplum içine salıverilmiş bir kişi olması olayın vahametini daha da arttırmaktadır. Kadın banka müdürü saldırı karşısında direnebildiği kadar direnmiş, ancak yardım çığlıklarını duyan olmamıştır. Daha önce 13 ayrı benzer suçtan kaydı bulunan saldırgan yakalandı ama saldırıya uğrayan kadın banka müdürümüzün yaşadığı travmayı atlatması mümkün değildir. Kuşadası Kadın Platformu olarak saldırıya uğrayan Pelin Yarmacı’nın yanındayız, susmayıp cesaretle direndiği için kendisini kutluyoruz“ denildi.