Tahir Güven'in öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme

AK Parti Cizre eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven'in öldürülmesiyle ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman aşiretinin lideri Tahir Güven'in (67) ölümüyle ilgili 1'i kadın, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ARACIYLA SEYİR HALİNDEYKEN SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Olay, 4 Aralık akşamı Cizre'nin Cudi Mahallesi Mercan Sokak'ta meydana gelmişti. Eski AK Parti İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman aşireti lideri Tahir Güven, aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğramış, saldırıda Güven hayatını kaybetmişti.

Ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna götürülen Güven’in cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, önceki gece Cizre kent merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, HDP Gençlik Meclisi üyeleri Mehmet Miraç Dinç ve Abdullah Kaçmaz ile Sümeyye Gök gözaltına alındı.

Dinç’in Cizre’de birçok yasa dışı olayın örgütleyicisi şüphesiyle polisin takibinde olduğu öğrenildi. Dinç’in yakalandığı evin ise HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın anne, babası ve kardeşlerinin oturduğu bina olduğu öğrenildi. Kaçmaz’ın Cizre'ye geldiğinde Dinç’in yakalandığı evde kaldığı belirlendi. Gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.



BAKAN SOYLU: CİZRE'DE BİR KATLİAM OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde muhalefetin eleştirilerine cevap vermiş ve Cizre’de AK Parti İlçe Başkanı Tahir Güven’in öldürülmesine değinerek, "Şırnak Cizre’de bir katliam oldu. İlçe başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven, gece yarısı bir komplo ile öldürüldü. Kim öldürdü, niye öldürdü? Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i, bu sabah HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın evinde yakaladık. Mehmet Miraç Dinç'e bu katliamın talimatını PKK Suriye’den verdi. Hesabını vereceksiniz. Burada demokrasi hikayesi anlatarak milleti aldatamayacaksınız. Siz çocukları anasız babasız bıraktınız. Hepiniz Kürt kardeşlerimize çektirdiklerinizin hesabını vereceksiniz, kaçamayacaksınız. Kürtler sizden nefret ediyor" ifadelerini kullanmıştı.