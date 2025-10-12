Tahliye kararı verilen binada korkulan oldu

İstanbul Avcılar'da, daha önce tahliye kararı verilen 6 katlı binanın balkonu çöktü. O sırada balkonda olan 66 yaşındaki kadın yaralandı.

Olay, Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Erencan Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 6 katlı binanın giriş kat dairesinin balkonu çöktü. O sırada balkonda olduğu öğrenilen 66 yaşındaki H.E. molozların altında kaldı. Balkonun çöktüğünü gören çevredeki bir vatandaş yaşlı kadını molozların arasından kurtardı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hafif yaralandığı öğrenilen kadın ilk müdahalenin ardından civardaki hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin, ilk incelemesinin ardından bina tahliye edilerek mühürlendi.



Öte yandan, bina hakkında daha önce de yapılan incelemelerde riskli yapı olması gerekçesiyle tahliye kararı verildiği öğrenildi.

İHA