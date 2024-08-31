Takla atan otomobil 3 kişiye mezar oldu

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin takla attığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Aşağıulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İ.A.'ın kullandığı otomobil, yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak takla attı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisindeki C.A. (54), R.A. (63) ve Ş.A.'ın (49) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan İ.A. da ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler morga götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA