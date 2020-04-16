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  4. 16 Nisan 2020 18:39

Takla atan otomobilde hayatını kaybetti

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazaya yağan yağmurun neden olduğu düşünülüyor.

Takla atan otomobilde hayatını kaybetti
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Ordu'da E. Dumanoğlu (39) idaresindeki .. .. ..  plakalı otomobil, Bayramca Mahallesi Ünye Çevre Yolu'nda bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil metrelerce takla attıktan sonra durabildi. Kaza sonrası sürücü E. Dumanoğlu ile yanında bulunan H. Duman (32) kazada ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan vatandaşlardan biri Ünye Devlet Hastanesi’ne, diğeri ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan H. Duman, Ünye Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanılan kaza güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilirken, yağan yağmurun kazaya neden olabileceği düşünülüyor.

İHA

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ordu , kaza , takla
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