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  4. 22 Mart 2018 19:19

Taksi durağında silahlı dehşet !

Gaziantep'te bir taksi durağında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu vurularak hayatını kaybetti.

Taksi durağında silahlı dehşet !
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Gaziantep'te bir taksi durağı önünde çıkan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu yaşamını yitirdi.

Taksi durağında silahlar çekildi.Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı İbrahimli Mahallesi'ndeki bir taksi  durağının önünde duran baba Mehmet (53) ve oğlu Hasan Oğuz (28) ile bir grup  arasında tartışma çıktı.

 Silahlı kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Mehmet Oğuz olay  yerinde, Hasan Oğuz ise kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve  Uygulama Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için  çalışma başlattı.  Baba ile oğulun cesetlerinin kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu Gaziantep  Şube Müdürlüğü önünde toplanan yakınları, sinir krizi geçirdi.

AA

silah , Taksi durağı , çatışma
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