Taksi şoförünün dikkati 10 yaşındaki minik kızın hayatını kurtardı

İzmir Bornova'da kusma şikayetiyle taksiye binen 10 yaşındaki Esila'nın aniden burnu kanamaya başladı. Durumu fark eden taksi şoförü Mahmut Şimşek, soğukkanlılığını koruyarak küçük kızı dakikalar içinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yetiştirdi. Yüksek tansiyon teşhisi konulan çocuğun doktorları, birkaç dakikalık gecikmenin faciaya yol açabileceğini belirtti.

İzmir'in Bornova ilçesinde 13 Mayıs'ta meydana gelen olayda, kusma şikayetiyle annesiyle birlikte taksiye binen 10 yaşındaki Esila K.'nin hayatını taksi şoförü Mahmut Şimşek'in dikkati ve hızlı refleksleri kurtardı. Çocuğun burnunun kanadığını fark eden 52 yaşındaki şoför, aracı hızla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi'ne ulaştırdı. Yüksek tansiyon teşhisi konulan küçük kız, zamanında yapılan bu hayati müdahale sayesinde yaşama tutundu.

Dikiz Aynasından Fark Etti, Paniğe Kapılmadı

Olay, sabah saat 08.30 sıralarında Bornova Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. Anne G.K. (37), kızı Esila'daki kusma şikayeti üzerine acilen hastaneye gitmek için evden çıkarak bir taksiye bindi. Seyir halindeyken küçük Esila'nın burnundan aniden yoğun bir şekilde kan gelmeye başladı. Arka koltuktaki annenin yaşadığı büyük paniği dikiz aynasından saniyeler içinde fark eden taksi şoförü Mahmut Şimşek, soğukkanlılığını bozmadan zamanla yarışa girdi.

Doktorlar Uyardı: "Birkaç Dakika Daha Gecikilseydi..."

Usta şoförün seri ve güvenli sürüşü sayesinde dakikalar içerisinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ulaştırılan Esila K.'ye, çocuk acil servisinde anında müdahale edildi. Yapılan detaylı tıbbi tetkiklerde küçük kızın yüksek tansiyon krizi geçirdiği tespit edildi. Tedaviyi gerçekleştiren uzman doktorlar, hastaneye ulaşımda yaşanabilecek sadece birkaç dakikalık bir gecikmenin bile çocukta geri dönülemez ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

O Anlar Araç Kamerası Tarafından Kaydedildi

Minik Esila'nın erken müdahaleyle sağlığına kavuşması ailesine rahat bir nefes aldırırken, taksi içerisinde saniyelerin önem taşıdığı o korku dolu anlar ise aracın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, İzmir trafiğinde bir şoförün dikkatinin ve kriz anındaki doğru kriz yönetiminin bir insan hayatı için ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İHA