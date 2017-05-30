Taksicinin sözleri sivil polisi çıldırttı

Sivil polislerin kelepçe takmaya çalıştığı sırada taksici "Polis gelsin takarsınız kelepçeyi" dedi. Buna sinirlenen sivil polislerden biri "Biz neyiz biz polis değil miyiz" diye bağırdı. Yaşanan arbede sonunda kelepçe takılan taksici gözaltına alındı.

Taksim Dolapdere Caddesi üzerinde dün öğleden sonra denetim yapan sivil trafik polisleri bir taksiyi durdurarak ceza yazmak istedi. Haksız ceza yazıldığını savunan taksici polislerle tartıştı. Tartışma sırasında polisler ve taksici arasında itişmeler yaşandı. Bunun üzerine sivil trafik polisleri kendilerine mukavemet ettiği gerekçesi ile taksiciye kelepçe takarak gözaltına almak istedi. Polise direnen taksiciyi zapt etmek mümkün olmadı. Takviye gelen polislerin de araya girmesine rağmen taksici bir türlü sakinleştirilemedi. Sivil polislerin kelepçe takmaya çalıştığı sırada taksici "Polis gelsin takarsınız kelepçeyi" dedi. Buna sinirlenen sivil polislerden biri "Biz neyiz biz polis değil miyiz" diye bağırdı. Yaşanan arbede sonunda kelepçe takılan taksici gözaltına alındı. Taksi de çekiciye alınarak otoparka çekildi.



