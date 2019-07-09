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  4. 09 Temmuz 2019 11:50

Taksili hırsızlık şebekesi böyle çökertildi

İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin soyacakları evlere taksilerle gidip döndükleri ortaya çıktı.

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Soyacakları evlere anlaştıkları taksilerle gidip döndükleri belirlenen şüphelilerin, İstanbul'da 64 ayrı evden toplamda 5 milyon lira çaldıkları öğrenildi. Şüphelilerin bir çok suçtan kayıtlarının olduğu belirtildi. 5 taksicinin aralarında bulunduğu şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelileri yapılan operasyon polis kamerasına yansıdı. Polis baskın yaptığı evlerdeki şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı. Şüphelilerden bazıları ise Vatan Caddesi'nde durdurulan bir takside gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.






DHA

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