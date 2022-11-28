Taksim bombacısını saklayan şüpheli yakalandı

İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan kadın terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın Antakya'da saklanmasına yardım eden şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde 13 Kasım Pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Olayın ardından Albashır'la birlikte 24 şüpheli tutuklanmıştı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri Albashır'ın Hatay üzerinden Türkiye'ye girmesinin ardından Antakya'da bir süre kalmasına yardım eden şüpheli Muhab A.'yı yakaladı. Hatay'dan İstanbul'a getirilen şüpheli Muhab A. geçen Cuma günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 25'e yükselmiş oldu.

BULGARİSTAN'DA YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN SALDIRIYA İLİŞKİN İFADELERİNİN ALINMASI İSTENDİ

Firari şüpheli Bilal Hassan'ın kardeşi Ahmed Elhac Nwas'ın geçtiğimiz cuma günü İstanbul'da yakalandığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında emniyette ifade işlemleri devam eden şüphelinin yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan soruşturma kapsamında Bulgaristan'da yakalanan 3 Moldova vatandaşı ve 2 Arap kökenli şüphelilerinin terör saldırısına ilişkin ifadelerinin alınması için Bulgaristan adli makamlarına yazı yazıldığı öğrenildi. Şüpheliler arasında, firari şüpheli Bilal Hassan'ın yardımcısı olduğu değerlendirilen Suriyeli Amran Abdulrami de yer alıyor.