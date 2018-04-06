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  4. 06 Nisan 2018 12:15

Taksim İlkyardım Hastanesi'ndeki yangının nedeni belli oldu !

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde çıkan yangının, alev alan su ısıtıcısının camdan dışarı atılması sonucu meydana geldiği belirlendi.

Taksim İlkyardım Hastanesi'ndeki yangının nedeni belli oldu !
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Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın! Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yangın!

Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

İddiaya göre yangın, alev alan su ısıtıcısının camdan atılmasıyla başladı. Bir hasta yakınının attığı su ısıtıcısı, binanın altında bulunan çöplerin üzerine düşünce yangın büyüdü.

Yangının hastane çatısından başladığı iddia edilmişti.

HASTANEYE GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPILAMIYOR

 Polis ekiplerinin bu sabah da hastane çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Hastaneye giriş ve çıkışlar kapatılırken, güvenlik şeridi çekilerek, içeri kimsenin girmesine izin verilmiyor.

Bugünkü randevuları için hastaneye gelen vatandaşlar ise görevliler tarafından hastanenin ek binası ve çevre hastanelere yönlendiriliyor.

Sabah saatlerinde olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarına yeniden başladı. Hastane içinde savcılık ve itfaiye yetkililerinin de incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangın, binanın çatı ve cephesini etkili olmuştu. Bina içinde yoğun duman nedeniyle hastalar, sağlık görevlilerinin de yardımıyla tahliye edilmiş, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilmişti.

Olay yeri inceleme ekipleri hastanenin dış cephe kaplaması ve mantolama yapılan malzemeden örnekler aldı.

İstanbul'un çok sayıda ilçesinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmış, yangında can kaybı yaşanmamıştı. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da hastaneye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi almıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korkunç manzaraTaksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korkunç manzara

Bakan Demircan: “Yangından dolayı yaralı yok” Bakan Demircan: “Yangından dolayı yaralı yok”

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın !Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yangın !

 

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