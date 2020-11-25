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  4. 25 Kasım 2020 19:24

Taksim metrosunda intihar girişimi! İstasyon kapatıldı

Taksim Metro İstasyonu intihar girişimi nedeniyle kapatılırken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 35-40 yaşlarında bir erkek, metro hareket halindeyken raylara atladı. İki vagon arasında kalan kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Taksim İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Metro araçları da Taksim İstasyonunda durmayarak seferlerine devam etti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

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