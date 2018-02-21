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  4. 21 Şubat 2018 13:39

Taksim Meydanı'nda bir kişi kendini yaktı

Beyoğlu Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı önüne gelen bir kişi burada kendini yaktı.

Taksim Meydanı'nda bir kişi kendini yaktı
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İstanbul Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önüne gelen İranlı olduğu öğrenilen Reza Sharafkhani (53) üstüne döktüğü yanıcı maddeyi ateşledi.

Bir anda alev topuna dönen Reza Sharafkhani çevredekilerin üstüne su dökmesiyle söndürüldü. Oradan geçen yabancı uyruklu bir kadın, çıkardığı montunu yaralının üstüne örterek yardım etmeye çalıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri vücudunda yanıklar olan Reza Sharafkhani'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Anıt çevresine güvenlik şeridi çeken polis soruşturma başlattı.

DHA

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