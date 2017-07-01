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  4. 01 Temmuz 2017 17:25

Taksim Meydanı’nda yumurta pişirdiler

İstanbul'da vatandaşlara nefes aldırmayan sıcak hava asfaltta yumurta pişirtti.

Taksim Meydanı’nda yumurta pişirdiler
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İstanbul'da aşırı sıcak hava insanlar kadar hayvanları da etkilendi. Taksim'de aşırı sıcaklardan bunalan bir çok İstanbullu Gezi Parkı'nda yatmayı tercih ederken, İstiklal Caddesi'nde yürüyenler de gölgeden ayrılmadı.

İstanbul’da öğle saatlerinde sıcaklık 37 dereceyi geçti. Tuzla’da sıcaklık 37,8 derece olarak ölçüldü. Meydandaki termometrenin 43 dereceyi gösterdiği Taksim’de aşırı sıcaktan bunalanlar Gezi Parkı’nda ağaçların altında yatarak serinledi. Aşırı sıcak insanlar kadar hayvanları da etkiledi.

Taksim Meydanı’ndaki güvercinler havuzlardan su içerek serinledi. Kedi ve köpekler de gölgeden dışarı çıkmadı. İstiklal Caddesi’nden yürüyenler ise gölgeden ayrılmadı.

Bazı vatandaşlar sıcaklığı anlatmak için Taksim Meydanı’nda yumurta kırdı. Asfalttaki sıcaklıkla yumurtanın bile piştiğini belirten esnaf, meydanda yumurta kırarak deney yaptı.

Dışarıya çıkması gerekenler ise su şişelerini bir an olsun yanından ayırmadı. Bazı turistlerin de şemsiye ile gezdiği görüldü. DHA

 

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