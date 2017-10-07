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  4. 07 Ekim 2017 17:45

Taksim'de görenleri ağlatan görüntüler

Taksim meydanında Suriyeli iki minik çocuğun aynı ayranı içerkenki halleri izleyenlerin yüreklerini parçaladı.

Taksim'de görenleri ağlatan görüntüler
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İstanbul Beyoğlu'nda, Taksim’de müzik aleti çalarak para kazanan Suriyeli 2 kardeşin yemek yerken tek ayranı pipet ile paylaşmaları, görenlerin yüreğini sızlattı.
 
Her gün yüz binlerce yerli ve yabancı insanın gelip geçtiği İstanbul Taksim’de, Suriyeli 2 kardeş de geçimini müzik aleti çalarak sağlıyor. Vatandaşların kendilerine verdikleri bahşişlerle yemek yiyen kardeşlerin bir ayranı iki pipetle paylaştıkları görüldü. Çocukların bu hali, savaş sonrası yaşamlarındaki yıkımı da resmederken, halleri görenlerin içini sızlattı.
 

İHA

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