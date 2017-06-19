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  4. 19 Haziran 2017 11:45

Taksim'de ibretlik görüntü

Taksim Gezi Parkı'nda yabancı uyruklu bir kişi bonzai krizine girdi.

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Taksim Gezi Parkı’nda “bonzai” diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde kullanan yabancı uyruklu erkek bir şahıs krize girdi. Polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından ayıltılmaya çalışılan adamın çantasında uyuşturucu ve yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

İstanbul’da neredeyse her gün gündeme gelene “bonzai” krizlerine bir yenisi daha eklendi. Taksim Gezi Parkı’nda yabancı uyruklu bir şahıs, güpegündüz bonzai diye tabir edilen sentetik uyuşturucu madde kullanınca krize girdi. Kendinden geçen adamı parkta sızınca, kendisini fark eden çevredeki vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adamın yanına gelen ekipler, onu ayıltmaya çalıştı. Vatandaşlar ve polisin şahsı ayıltma çalışması sırasında verdiği mücadele kameralarca saniye saniye görüntülendi. Bir süre ayılan adam, sağlık ekiplerinin yardımını reddederek çantasını alıp gitmek istedi. Ancak bu duruma polis ekipleri izin vermedi. Şahsın çantasını inceleyen ekipler, içerisinde uyuşturucu madde ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Çantaya el koyan polis, şahsıda gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde vatandaşlar şahsı ayıltmak için mücadele veriyor. Vatandaşlardan bazıları şahsın kolundan tutarken, bazıları da yüzüne su vuruyor.

İHA

turist , bonzai , taksim , uyuşturucu , gezi parkı