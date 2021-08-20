Taksim'de korkutan yangın: Alevler gökyüzünü sardı
Taksim'de bulunan binanın dış cephesinde yangın çıkarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Taksim Meydanı'nda bulunan 6 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
CEPHESİ ALEV ALEV YANDI
Binanın yan cephesi alev alev yanarken haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Cephedeki yangın söndürülerek, kontrol altına alındı.
MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Binanın çatı katında mahsur kalanlar korku dolu anlar yaşadı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı. Taksim Meydanı'nda toplanarak, yangını izleyenler mahsur kalanların kurtarılmasını alkışlarla karşıladı.
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