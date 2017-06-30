Taksim'de lüks araç alev alev yandı

Taksim Meydanı'nda motor bölümünden birden alev alan lüks araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken aracın yanma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Taksim Meydanı'nda park halindeki lüks araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Bir turizm firmasında çalışan Halit Rağmancı saat 13.00 sıralarında aracını Taksim Meydanı'na park etti. Tam aracından ineceği sırada birden otomobil alev aldı. Aracın motor bölümünde başlayan yangın ön kaputu sarınca sürücü kendini yere atarak itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü. Tüm motor bölümü yanan araçta büyük miktarda maddi hasar meydana geldi.





Lüks cipin şoförü Halit Rağmancı "Aracımı park edecektim. O sırada aracın motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Hemen kendimi dışarı attım. Vatandaşlar yardım etti.İtfaiye geldi. Yangını söndürdü.Yangın aracın elektrik aksamından veya klimadan çıkmış olabilir" dedi.

















