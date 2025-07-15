Taksim'de nostaljik tramvaya otomobil çarptı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkan otomobil nostaljik tramvaya çarptı.

Olay, saat 12.00 sıralarında İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balo Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne giren yabancı uyruklu sürücü, fren yerine gaza basarak o anda caddede ilerleyen tramvaya çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobilde hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA