Taksim'de saldıran turist, hastaneyi de birbirine kattı!

Taksim'de dün yaşanan olayda Lübnan asıllı Baha H. isimli zanlı, maske takmadığı için kendisini uyaran polise saldırmış ve gözaltına alınmıştı. Gözaltı işleminin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürülen zanlının, burada da olay çıkardığı ortaya çıktı. Sinir krizi geçiren ve kafasını duvarlara vuran zanlı, kameralara yansıdı. Tedavisinin ardından taburcu edilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcıya ifade veren zanlı serbest bırakıldı. Zanlı, polis tarafından sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.