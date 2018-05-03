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  4. 03 Mayıs 2018 10:03

Taksim'de turistleri işte böyle kandırıyorlar

Taksim Gezi Parkı çevresini mesken tutan ayakkabı boyacılarının ‘fırça düşürme taktiği’ ile turistleri kandırarak ayakkabılarını boyayıp yüksek ücret talep etmeleri kameralara yansıdı.

Taksim'de turistleri işte böyle kandırıyorlar
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Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresini mesken tutan birtakım ayakkabı boyacılarının turistlere kurduğu tuzak kameralarca görüntülendi. İstanbul’un en işlek bölgelerinden biri olan ve binlerce turistin uğradığı Taksim Meydanı ve Gezi Parkı birtakım ayakkabı boyacılarının mekanı haline geldi. ‘Fırça düşürme taktiği’ ile turistlere tuzak kuran ayakkabı boyacılarının planı görenleri hayrete düşürdü. Boyacıların bu taktiğini bilenler yere düşen fırçaya dokunmazken, bilmeyenler ise iyilik amaçlı fırçayı alarak boyacıya vermeye çalışıyor. İşte o andan itibaren turistler boyacıların tuzağına düşüyor ve ayakkabılarını boyatarak yüksek miktarda para ödüyor. Boyacılar bazı turistlere ısrar ederek çok fazla paralarını alıp adeta soyup soğana çeviriyor.

AYAKKABI BOYACILARINI AKIL ALMAZ TAKTİĞİ KAMERADA

Boyacıların turistlerin yoğun olduğu Taksim ve civarında uyguladığı bu plan ise bir kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Ayakkabı boyacıları ilk olarak ellerinde taşıdığı sandığın üzerindeki fırçayı bilerek düşürdükten sonra yollarına devam ediyor. Fırçanın yere düştüğünü gören turistler ise boyacıya seslenerek fırçasının yere düştüğünü söylüyor. Bunun üzerine boyacı teşekkür ederek fırçayı aldıktan sonra plan devreye giriyor. Bunun üzerine boyacı jest yapıyormuş gibi turistlerin ayakkabılarını boyamak için sandığını kuruyor. Bu hareketi jest olarak algılayan turistler ise boyacının para talebi karşısında şaşkına dönüyor. Turistlerin verdikleri parayı beğenmeyen boyacılar daha fazlasını isteyerek turistleri rahatsız etmeye devam ediyor. Bu yöntemle ayakkabı boyacılarının binlerce lira haksız kazanç sağladığı ortaya çıktı.

Turistleri kandırarak haksız kazanç sağlayan boyacı sayısının her geçen gün arttığı öğrenildi.
 

İHA

gezi parkı , taksim
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